Мир
845
1 мин

В РФ произошли взрывы из-за атаки БпЛА: горит нефтебаза, власти могут эвакуировать людей

В России отчитываются, что ночью якобы сбили полсотни неизвестных беспилотников.

Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 10 января Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники. Произошло возгорание на нефтебазе.

Об этом сообщили РосСМИ и губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам российского чиновника, в Жовтневом районе произошло падение обломков БПЛА. Якобы именно это повлекло за собой пожар на нефтебазе.

Бочаров сообщил, что возможна даже эвакуация жителей домов, расположенных вблизи нефтебазы. Для этого «приведен в готовность пункт временного размещения» в Октябрьской школе N2. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны агрессорки России заявили, что якобы на территории страны и во временно аннексированном Крымом сбили 59 беспилотников. В частности, 11 — над акваторией Черного моря, десять — над территорией Краснодарского края, три — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву.

Напомним, в конце декабря в Волгограде также произошли взрывы. В результате атаки в месте расположения нефтеперерабатывающего завода «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» начался пожар. Заметим, что в РФ заявили, мол, над Волгоградской областью сбили 34 дрона.

845
