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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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280
Время на прочтение
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В РФ произошло покушение на бывшего "министра ДНР": что случилось

В Подмосковье совершено покушение на бывшего «министра госбезопасности ДНР» Андрея Пинчука. Взорвалась посылка, доставленная курьером.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Эксминистр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук

Эксминистр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук / © Telegram-канал Baza

В поселке Щапово, что в Московской области в РФ произошел взрыв, в результате которого пострадал бывший так называемый «министр государственной безопасности ДНР» Андрей Пинчук.

Об этом сообщают российские медиа.

По предварительным данным, сдетонировавшим устройством была посылка, которую доставил курьер. Согласно информации, которую Пинчук предоставил Telegram-каналу Baza, он находился рядом с посылкой в момент взрыва. Однако успел среагировать и скрыться.

«Я успел скрыться от взрыва — у меня легкая контузия, хотя СВП был достаточно мощным и обладал многими впечатляющими элементами», — отметил Пинчук.

Покушение на эксминистра госбезопасности «ДНР» Андрея Пинчука / © Telegram-канал Baza

Покушение на эксминистра госбезопасности «ДНР» Андрея Пинчука / © Telegram-канал Baza

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. По сообщениям очевидцев, взрывная волна повредила конструкции дома, выбив окна и двери. Правоохранительные органы проводят мероприятия по розыску подозреваемых, причастных к отправке и доставке опасного пакета.

Покушение на эксминистра госбезопасности «ДНР» Андрея Пинчука / © Telegram-канал Baza

Покушение на эксминистра госбезопасности «ДНР» Андрея Пинчука / © Telegram-канал Baza

Напомним, в городе Балашиха (Подмосковье) взорвали начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны страны-агрессора РФ Дамира Давыдова.

А еще раньше, 6 февраля, в Москве покушались на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

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Дата публикации
Количество просмотров
280
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