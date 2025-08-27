В РФ произошло землетрясение: подземные толчки почувствовали во многих городах

Землетрясение / © cxid.info

В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Толчки почувствовали жители многих населенных пунктов. Момент подземных колебаний даже попал в прямой эфир футбольной трансляции, однако матч решили не останавливать.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в 51 км к северо-западу от Дербента и в 28 км к востоку от города Избербаш.

Кадрамы события в соцсетях поделились жители разных городов Дагестана. В частности, во время игры между командами "Магма" и "Азерпетрол" на стадионе четко почувствовали толчки, но матч продолжился.

В региональном управлении МЧС заявили, что жертв и разрушений пока нет.

