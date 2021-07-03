В РФ пятый день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID

В РФ пятый день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID

В стране от осложнений болезни умерло 137 тыс. Инфицированных.

В Российской Федерации в очередной раз фиксируют рекордные цифры заболеваемости COVID-19 и смертностви от коронавируса.

Об этом информируют в оперативном штабе.

За прошедшие сутки зафиксировали 697 летальных случаев — рекордные цифры смертности фиксируют уже пятый день подряд. Так 1 июля было 672 смертей, 2-го — 679, 30 июня — 669, а 29-го — 652. Всего в стране от осложнений болезни умерло 137 тыс. Инфицированных.

Кроме того, ю за прошедшие сутки обнаружили еще 24,4 тыс. Случаев заражения COVID-19. В штабе отмечают, что это максимум с середины января этого года. Заболеваемость COVID-19 в России растет зид начале июня. В стране это связывают с распространением штамма коронавируса "Дельта". С начала пандемии в РФ инфицировалось 5500000 россиян.

Как сообщалось, в сентября на штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться до 90% заражений в Евросоюзе — это прогнозирует Европейский центр профилактики и контроля заболевания. Исследователи предполагают, больше всего этот вариант COVID-19 шириться среди молодежи, которая сейчас не имеет возможности вакцинироваться. Впоследствии это может привести к инфицированию уязвимым категориям населения. Предварительные данные свидетельствуют, что "Дельта" может инфицировать людей, которые получили только одну дозу вакцины. Зато вакцинация двумя дозами препарата защищает от штамма.

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