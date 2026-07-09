В РФ растет истерика из-за украинских ударов: сторонники Путина обвиняют Кремль в бессилии - детали

Владимир Путин. / © Associated Press

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В последние дни Украина атаковала стратегические объекты РФ в глубоком тылу, нанося удары по нефтяной инфраструктуре и военным объектам. После серии ударов Кремлю прогнозируют новые большие проблемы с топливом. Пропаганда бунтует.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минувшей ночью, 8 июля, украинский Генштаб сообщил об успешных ударах по НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске, Республика Татарстан (примерно в 1115 км от международной границы). Он является одним из крупнейших предприятий в России с производственной мощностью более 8 млн. тонн. Из геолокационных кадров виден пожар на заводе.

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Кроме того, той же ночью украинские войска нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в примерно в 600 км от линии фронта), что повлекло за собой взрывы и пожары. Этот завод имеет производственную мощность около 7 млн. тонн нефтепродуктов в год, производит бензин, дизельное и авиационное топливо для российских вооруженных сил. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин признал, что украинские войска нанесли удары и повредили инфраструктуру в регионе.

ВСУ также нанесли удары по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области (в 335 км от линии фронта). На объекте размещены самолеты Су-34, Су-35С и Су-30М, которые россияне регулярно используют для ударов по Украине обучение летным экипажам. После атаки, по данным NASA Fire Information for Resource Management System, появились тепловые аномалии на аэродроме. Украинский источник в оборонном ведомстве «Милитарный» опубликовал спутниковые снимки, на которых видно несколько Су-35, два вертолета Ми-8, восемь учебных самолетов Як-130 и один вертолет Ми-26 на аэродроме.

Также Служба безопасности сообщила, что украинские войска нанесли удар по Черкасской линейно-диспетчерской станции в Республике Башкортостан (примерно в 1500 км от международной границы с Украиной), что повлекло за собой пожар вблизи нефтебазы и производственных объектов. Станция является одним из ключевых объектов России в нефтегазовой сети Транснефть-Урал и транспортирует около 2 млн тонн светлых нефтепродуктов из Уфимского НПЗ завода в год.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» заявила, что неуказанные беспилотники ударили по компрессорной станции «Краснодарская» в Смоленской, Краснодарский край (примерно в 370 км от линии фронта), ключевой части цепи поставки газа через трубопровод «Голубой поток», транспортируемый бензином.

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Аналитики подчеркнули, что украинские войска в течение последних нескольких месяцев усиливают масштабы и масштабы дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре в России, используя перегруженные российские средства противовоздушной обороны. Эти атаки, говорится в отчете ISW, вероятно еще больше усилят дефицит топлива в российских регионах и оккупированных территориях Украины.

«России в значительной степени не удалось отразить и адаптироваться к украинским ударам на большом расстоянии, и многочисленные российские милблогеры недавно обвинили федеральное правительство в неспособности создать целостную систему ПВО, которая могла бы должным образом защитить частный бизнес и критически важную инфраструктуру от атак продолжающих ухудшать промышленный потенциал РФ и ее мощности».

Напомним, на саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что атаки Украины в глубокий тыл России по НПЗ являются эскалацией, которая может закончить войну. Кроме того, Штаты обсуждают возможность Украины достигать глубины России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство.

В то же время, диктатор Владимир Путин. пожаловался на «нервную обстановку» в России . Он приказал срочно дать деньги на закупку горючего и даже выразил готовность доверить производство бензина мелкому бизнесу, требуя от него «скорее развернуть возможности».

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