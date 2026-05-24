В РФ растет недовольство политикой Путина и течением войны: подробности

Владимир Путин / © Associated Press

Российские политики и бизнесмены все больше недовольны Путиным из-за затяжной войны и проблем в экономике. Его окружение теряет веру в руководителя, а сам он оказывается в изоляции. В то же время, разведка и внутренние источники говорят, что Путин все равно собирается воевать дальше.

Об этом говорится в материале издания The Guardian.

Связанный с кремлевскими кругами представитель бизнес-элиты подтвердил журналистам, что настроения внутри руководства РФ существенно изменились из-за неэффективности военной кампании и падения экономических показателей.

«В этом году среди элит, безусловно, произошло изменение настроений… есть глубокое разочарование в Путине», — отметил представитель.

По словам источника, в высших эшелонах российских властей фиксируют отсутствие видения будущего и постепенное прекращение публичной поддержки действий лидера его бывшими защитниками.

Никто не верит, что завтра все внезапно разрушится. Но растет осознание того, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушающие решения. Люди, когда-то защищавшие Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло», — заверил собеседник.

Несмотря на внутреннее давление, ослабление рейтингов одобрения и критику даже со стороны лояльных прокремлевских комментаторов, позиция российского президента по поводу войны в Украине остается без изменений.

По информации лиц, знакомых с ходом закрытых обсуждений в Кремле, ключевым приоритетом для Путина остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Источники отмечают, что он рассчитывает выполнить эту задачу в ближайшее время, несмотря на оценки аналитиков о необходимости лет для достижения такой цели при нынешних темпах продвижения.

Он остается сосредоточенным на Донбассе. Он не намерен отступать, не достигнув этой цели», — отметил собеседник.

Вместе с тем, представители европейских разведывательных служб подчеркивают, что остается неизвестным, насколько реалистичную картину ситуации на фронте и в экономике получает сам Путин от своего военного руководства и спецслужб. Дополнительным фактором продолжения боевых действий называют утрату веры российского лидера в то, что Дональд Трамп сможет принудить Украину к территориальным уступкам.

Сообщается, что в случае достижения промежуточных целей на Донбассе и потенциального ослабления украинской обороны намерения Кремля могут расшириться до продвижения российских войск за реку Днепр для захвата других украинских территорий.

