В РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину, погибшие: что известно

Вечером, 23 августа, в российских телеграмм-каналах появилась информация, что в Тверской области упал самолет

Чуть позже росЗМП уточнили, что это был гражданский российский бизнес-джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795.

Российское "Министерство чрезвычайных ситуаций" факт авиакатастрофы подтвердило.

"Десять человек погибли во время аварии частного самолета в Тверской области. Разбившийся бизнес-джет направлялся из Москвы в Петербург", — сообщает так называемое "МЧС РФ".

На борту мог быть Пригожин

Пропагандистский ТГ-канал Вaza и российская "оппозиционерка" Ксения Собчак утверждают, что джет мог принадлежать главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Пропагандистские издания со ссылкой на "Росавиацию" пишут, что на борту среди пассажиров числился Евгений Пригожин.

Однако в небе кружится еще второй самолет Пригожина

Также пропагандисты пишут, что второй самолет, принадлежащий Пригожину, разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.

UPD

По состоянию на 20:58 появилась информация, что второй принадлежавший Пригожину самолет приземлился в Москве. О его пассажирах пока ничего неизвестно.

На упавший борту также мог быть неонацист Дмитрий "Вагнер" Уткин

По информации Телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", который ведут так называемые российские правозащитники, на борту упавшего самолета Евгения Пригожина был также и "правая рука" Пригожина, неонацист Дмитрий Уткин. Именно его позывным была названа ЧВК.

Дмитрий Уткин и его татуировка в виде нацистской символики / Фото: Фото из социальных сетей

Самолет сбил российский ПВО?

Этот же паблик пишет, что самолет был сбит двумя ракетами С-300. По их информации, во время полета самолета Пригожина в небе раздались два взрыва.

Приближенный к террористическому ППК "Вагнер" телеграмм-канал GREY ZONE также сообщил, что бизнес-джет был сбит средствами ПВО.

В российскую "Википедию" уже вписали дату смерти Евгения Пригожина, однако пока это не подтверждено официально.