- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1960
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ разбился вертолет российского миллионера: что о нем известно
В РФ разбился вертолет с миллионером, чей бизнес помогал спонсировать агрессию против Украины.
В Пермском крае РФ два человека погибли при крушении частного вертолета.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Вертолет зацепился за тросы на горнолыжном курорте. По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала Baza, погибшие — учредитель транспортной компании «Таттранском», миллионер Ильяс Гимадутдинов. Второй погибший — начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.
По информации издания, вертолет совершал несанкционированный полет, причиной аварии стало обледенение двигателя.
«Таттранском» занимается грузоперевозками, в том числе для нефтегазовой отрасли России, от прибыли с которой Кремль финансирует войну против Украины.
Ранее в Москве подорвали авто российского генерала, принимавшего участие в войне против Украины.