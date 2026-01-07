В РФ разбился вертолет российского миллионера: что о нем известно

В Пермском крае рухнул вертолет с российским олигархом / © t.me/bazabazon

В Пермском крае РФ два человека погибли при крушении частного вертолета.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Вертолет зацепился за тросы на горнолыжном курорте. По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала Baza, погибшие — учредитель транспортной компании «Таттранском», миллионер Ильяс Гимадутдинов. Второй погибший — начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

По информации издания, вертолет совершал несанкционированный полет, причиной аварии стало обледенение двигателя.

«Таттранском» занимается грузоперевозками, в том числе для нефтегазовой отрасли России, от прибыли с которой Кремль финансирует войну против Украины.

