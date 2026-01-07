ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1960
Время на прочтение
1 мин

В РФ разбился вертолет российского миллионера: что о нем известно

В РФ разбился вертолет с миллионером, чей бизнес помогал спонсировать агрессию против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Пермском крае рухнул вертолет с российским олигархом

В Пермском крае рухнул вертолет с российским олигархом / © t.me/bazabazon

В Пермском крае РФ два человека погибли при крушении частного вертолета.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Вертолет зацепился за тросы на горнолыжном курорте. По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала Baza, погибшие — учредитель транспортной компании «Таттранском», миллионер Ильяс Гимадутдинов. Второй погибший — начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

По информации издания, вертолет совершал несанкционированный полет, причиной аварии стало обледенение двигателя.

«Таттранском» занимается грузоперевозками, в том числе для нефтегазовой отрасли России, от прибыли с которой Кремль финансирует войну против Украины.

Ранее в Москве подорвали авто российского генерала, принимавшего участие в войне против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
1960
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie