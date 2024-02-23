В РФ школьников будут обучать по материалам интервью Путина американскому пропагандисту Карлсону

Россиянам из школьного возраста "промывать мозги", чтобы они верили пропаганде.

Российских детей будут учить по материалам интервью Путина американскому пропагандисту Карлсону. Уже разработана подходящая методика.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

На портале "Единый урок РФ" размещен документ, в котором учителям советуют:

проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона

привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью

разбирать его как медиатекст.

Авторы методики считают, что интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене и развить критическое мышление".

Напомним, Зеленский прокомментировал псевдоисторический бред Путина Карлсону.

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