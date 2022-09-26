В РФ силовики изнасиловали активиста и заставили извиниться за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия — с*си"

Силовики избили и изнасиловали задержанного активиста Артема Камардина. Якобы парню "засунули в анальное отверстие гантелю".

В Москве силовики вломились домой к троим активистам, которые выступали против мобилизациию — Артему Камардину, Александру Попову и Александру Менюкову.

Об этом пишет "Новая газета. Европа".

Адвоката не пустили в квартиру под предлогом того, что там "проводится оперативно-розыскное мероприятие".

После задержания силовики избили и изнасиловали Артема Камардина. По информации издания, Камардину "засунули в анальное отверстие гантелю".

После этого его заставили извиниться на камеру за слова "Слава Киевской Руси, Новороссия — с*си". Парень до сих пор в полиции. В соцсетях появилось видео с "извинениями" всех троих задержанных.

Накануне Камардин участвовал в "Маяковских чтениях", которые прошли в Москве и были объявлены "антимобилизационными".

Напомним, что в России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома. Он приказал всем присутствующим покинуть зал, а затем открыл огонь.

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