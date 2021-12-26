"На все воля божья": в России служители монастыря выбросили осла в -25°C на дорогу

"На все воля божья": в России служители монастыря выбросили осла в -25°C на дорогу

Проезжавшие мимо водители нашли животное в сугробе.

Во Владимирской области России служители православного монастыря выбросили больного осла на дорогу в 25-градусный мороз.

Об этом сообщается на странице зоозащитников в соцсети "ВКонтакте", запрещенной в Украине.

Проезжавшие мимо водители нашли животное в сугробе.

"Пока искали, как ему помочь, кто-то привез сена, с которым во рту ослик замерз насмерть", — говорится в сообщении.

Как оказалось позже, у ослика была кличка Моисей, он жил при местном православном монастыре. Недавно животное заболело, и в Сети собирали ему деньги на лечение. Но это не помогло.

"Начальство православного храма просто выбросило животное на 25-ти градусный мороз, заявив, что ослик старый и на все воля Божья", — пишут зоозащитники.

В комментарии изданию "Подъем" глава пресс-службы Муромской епархии Артемий Чернов заявил, что Моисей "умер от старости", его везли утилизировать, но "случился форс-мажор".

"Лучше бы люди в храм шли, а то получается, что об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идёт Рождественский. Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осёл лежал около дороги", — заявил Чернов.

pdmnews

Но зоозащитники утверждают, что когда ослика нашли, он был ещё жив. По их словам, животное провело в сугробе двое суток, пытаясь выбраться.

Ранее сообщалось, что под Харьковом убили бездомную кошку, а труп демонстративно повесили на воротах церкви.

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