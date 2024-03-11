В РФ сменили главнокомандующего военно-морским флотом: в ISW назвали причину

Изменения в командовании ВМФ России происходят на фоне "полного паралича" руководства флота по поводу новых угроз.

Американские аналитики не могут подтвердить сообщения российских СМИ о назначении главнокомандующим ВМФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова, до этого занимавшего этот пост.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что 10 марта петербургское издание Фонтанка сообщило, что Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России. Также российские блоггеры утверждали, что недавние изменения в командовании ВМФ России происходят на фоне "полного паралича" руководства флота по поводу новых угроз, вероятно, имея в виду недавние украинские удары по активам ЧФ в оккупированных районах и вблизи них.

Также российские источники недавно утверждали, что российские военные официально устранили командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова и заменили его начальником штаба ЧФ вице-адмиралом Сергеем Пинчуком.

"Министерство обороны (МО) России лишает Северный флот статуса "межведомственной стратегической территориальной организации", и Моисеев, возможно, был назначен главнокомандующим российским флотом, чтобы сохранить высокую командную роль", — считают аналитики.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили, что в РФ сменили главнокомандующего военно-морским флотом.

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