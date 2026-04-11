В РФ снова атаковали нефтепроводную станцию "Крымская", что известно

Атака на РФ

В городе Крымск Краснодарского края России в ночь на 11 апреля повторно подверглась атаке линейная производственно-диспетчерская станция "Крымская".

По имеющейся информации, речь идет об объекте нефтепроводной инфраструктуры РФ - ЛПДС "Крымская", которая входит в систему магистральных нефтепроводов и принадлежит компании "Транснефть".

Пока официальные комментарии относительно последствий атаки, возможных повреждений или пострадавших не обнародованы. Также уточняется информация о масштабах поражения объекта.

Напомним, ранее этот объект уже подвергался атакам, после которых сообщалось о пожарах и повреждениях инфраструктуры.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство . Целью стал Алчевский металлургический комбинат – один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.