Россия неудачно испытала носители ядерного оружия "Ярс" и "Булава": подробности от ГУР

Минобороны РФ пыталось осуществить испытания ракет для ядерных боеголовок. Все испытания завершились неудачно.

Об этом сообщили в ГУР.

"1 ноября 2023 года Россия осуществила неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", являющейся основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ. Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) по цели на полигоне "Кура "(Камчатка) произвел боевой расчет 33 ракетной армии ракетных войск стратегического назначения ВС РФ", — говорится в сообщении.

По данным ГУР МО Украины, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил РФ 25 октября 2023 года.

Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз подтвердило ее ненадежность.

"Серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования ― это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ", — добавили в ГУР.



Справка: ракету "Сармат" в России создают с 2009 года. Согласно первоначальным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад — в 2018 году, но дату постоянно откладывали.

В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.

По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода", созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" — недоработанная ракета.

Напомним, Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации договора о запрещении ядерных испытаний.

В украинском МИД уже отреагировали на соответствующее решение РФ. Отзыв о ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, принятый Государственной думой Российской Федерации, в МИД Украины назвали еще одной провокацией государства-агрессорки, направленной на усиление ядерного шантажа.

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину разные прокремлевские политики и общественные деятели, а иногда и сами представители власти заявляют о возможности применения Россией ядерного оружия.

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