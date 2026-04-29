В РФ совершили покушение на "бучанского палача": детали от СМИ о попытке ликвидации генерал-майора

Российский генерал-майор Азатбек Омурбеков

В Хабаровском крае России произошел взрыв в жилом доме, где проживает генерал-майор Азатбек Омурбеков. Командир, ответственный за военные преступления в Буче, стал целью покушения.

Об этом сообщает InformNapalm.

Расследователи сообщили, что покушение произошло в военном гарнизоне в поселке Князе-Волконское-1. Мишенью якобы был Омурбеков, который в 2022 году возглавлял 64-ю отдельную мотострелковую бригаду и отдавал приказы российским военным во время оккупации Бучи Киевской области.

По информации сообщества, взрывное устройство сработало в почтовом ящике на лестничной площадке одного из жилых домов. В результате этого погиб подполковник Кузьменко — командир батальона учебной связи. Также сообщается о нескольких раненых.

"Состояние самого Омурбекова пока неизвестно. Инцидент пытаются скрыть», — говорится в сообщении.

Расследователям InformNapalm об Омурбекове стало известно еще в апреле 2022 года. Несмотря на санкции со стороны ряда государств, российский президент Владимир Путин присвоил ему звание «героя России».

Журналисты предполагают, что потенциальное будущее отсутствие оккупанта на публичных мероприятиях в РФ 9 мая может свидетельствовать о том, что он все же получил ранения.

Что известно о преступлениях Азатбека Омурбекова

Подразделение под командованием Омурбекова было среди тех, кого связывают с военными преступлениями в Буче во время оккупации в 2022 году. После убийств украинцев военного повысили до звания полковника.

В ноябре 2023 года США ввели санкции против Омурбекова и его подчиненного Даниила Фролкина за серьезные нарушения прав человека. За пытки в Андреевке и Буче им, а также членам их семей, запретили въезд в Соединенные Штаты. Омурбеков также находится под санкциями ЕС и Великобритании.

К слову, осенью 2025 года вблизи Хабаровска возле воинской части 6912, чьи бойцы оккупировали Бучу и Ирпень, произошел взрыв. По данным источников в ГУР Минобороны Украины, на парковке сработали два устройства, были погибшие и раненые среди оккупантов. После инцидента российские спецслужбы заблокировали интернет и изменили маршруты транспорта в районе происшествия.

