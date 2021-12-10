В РФ военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме

В РФ военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме

Военнослужащий угрожал срочникам физической расправой.

В российском Иркутске военнослужащий Рамзан Албаков написал пеной для бритья слово "Ингушетия" на спинах солдат. Парень устроил фотосессию на их фоне и опубликовал снимки в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба российского суда.

По словам следователей, военнослужащий угрожал срочникам физической расправой, если они не согласятся сделать то, что он приказал.

"Военнослужащий, угрожая физической расправой, написал пеной для бритья на спинах солдат-срочников слово "Ингушетия". После чего устроил фотосессию на их фоне и разместил данные фотографии в социальных сетях", — говорится в сообщении суда.

Албакову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. "Тайга.Инфо" добавляет, что Албакова признали виновным в "неуставных отношениях" и "возбуждении ненависти с использованием Интернета".

В воинских частях РФ дедовщина — распространенное явление. Нередко солдаты, получив доступ к оружию, убивают своих обидчиков.

Так, в 2019 году в одной из воинских частей Читинского района в Забайкалье в России произошла стрельба . Погибло восемь человек, среди которых — солдаты-срочники.

. Погибло восемь человек, среди которых — солдаты-срочники. Два года до этого в России убили срочника, который расстрелял своих сослуживцев . Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление.

. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление. В сентябре этого года в России двух офицеров спецназа обвинили в сексуальном насилии над рядовыми.