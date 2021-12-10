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В РФ военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме

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В РФ военный написал на спинах срочников "Ингушетия": его обвинили в экстремизме

Министерство молодежи и спорта

Военнослужащий угрожал срочникам физической расправой.

В российском Иркутске военнослужащий Рамзан Албаков написал пеной для бритья слово "Ингушетия" на спинах солдат. Парень устроил фотосессию на их фоне и опубликовал снимки в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба российского суда.

По словам следователей, военнослужащий угрожал срочникам физической расправой, если они не согласятся сделать  то, что он приказал.

"Военнослужащий, угрожая физической расправой, написал пеной для бритья на спинах солдат-срочников слово "Ингушетия". После чего устроил фотосессию на их фоне и разместил данные фотографии в социальных сетях", — говорится в сообщении суда.

Албакову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. "Тайга.Инфо" добавляет, что Албакова признали виновным в "неуставных отношениях" и "возбуждении ненависти с использованием Интернета".

В воинских частях РФ дедовщина — распространенное явление. Нередко солдаты, получив доступ к оружию, убивают своих обидчиков.

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