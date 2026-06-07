В РФ студентов хотят загнать на войну: Путину катастрофически не хватает солдат — ABC

Российский солдат / © Associated Press

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В России сокращают доступ к гуманитарному и социальному образованию и расширяют льготы для тех, кто идет воевать против Украины, кроме того, возросла стоимость обучения в высших учебных заведениях.

Об этом пишет издание ABC.net.

В России фиксируют новую волну отчислений студентов из военно-учебных центров. Причиной становится их отказ по завершении учебы заключать контракт с Министерством обороны.

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Университеты и Министерство обороны РФ обосновывают свои требования условиями договоров о целевом обучении, которые студенты подписывали при поступлении в военные центры. Согласно этим соглашениям, после получения диплома выпускники обязаны заключить контракт на прохождение военной службы.

Мобилизация в России — последние новости

В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. После этого Кремль сделал ставку на набор контрактников, предлагая высокие выплаты и льготы. Параллельно в стране ужесточились информационные кампании в поддержку военной службы и участия в войне против Украины.

Вместе с ежемесячными потерями оккупантов на фронте около 35 тысяч военных, что не покрывает пополнение новыми контрактниками, после выборов в Госдуму в сентябре Путин предстанет перед необходимостью объявлять вторую волну обязательной мобилизации (первая была в сентябре 2022 года).

По информации Bloomberg, российские чиновники, в том числе Центробанк и Минфин, предупредили Путина, что расходы на войну становятся неподъемными. Чтобы продолжать войну российскому правительству нужно будет «резать» социалку и повышать налоги или печатать деньги безумными темпами.

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