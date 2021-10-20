В РФ суд вынес приговор известному блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков

В РФ суд вынес приговор известному блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков

Сам блогер на судебное заседание не явился.

Известного российского блогера и интервьюера Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Дудь сегодня в суде не появлялся, поэтому решение было принято заочно. Однако адвокат блогера уже заявил, что Дудь намерен обжаловать решение суда, которое он считает предвзятым и несправедливым.

Напомним, в апреле на блогера пожаловалась директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Пропаганду наркотиков она увидела в двух интервью: с российским рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. После этого против Дудя возбудили административное дело за пропаганду наркотических средств с использованием Интернета.

Юрий Дудь — российский спортивный журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале "вДудь", где берет интервью у известных людей.

Блогер-миллионник Ивангай против известного российского журналиста Юрия Дудя – "Секретные материалы"

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