В РФ судили врача за рассказ о сидящих под обстрелами в Украине внуках

Женщина рассказала коллегам по роботе о внуках, живущих в Украине и каждый вечер прячущихся в подвал. Одна из коллег ее "сдала".

В России на Камчатке осуждена врач за рассказ о внуках, живущих в Украине, которые каждый вечер прячутся в подвал.

Об этом пишут российские Telegram-каналы Astra и "7х7 Горизонтальная Россия".

Врача Наталью Яценко российский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей "за дискредитацию армии РФ". На женщину донесли коллеги по роботе, записавшие ее рассказ на диктофон.

"В присутствии посторонних граждан говорила о том, что Россия является агрессором в отношении Украины, её Вооружённые силы напали на Украину, переступив границу с оружием, для захвата территорий Россия захватила ранее принадлежащие украинцам земли, что её внуки почти каждую ночь спят в коридоре, что в Украину пришла асоциальная часть населения России, из-за действий которых гибнут украинские дети", – говорится в решении российского суда.

Яценко отказалась давать показания против себя и не пришла на заседание суда.

В декабре на Камчатке оштрафовали продавщицу из-за того, что она включала украинские песни. На нее "донесли" другие продавцы.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за украинского языка сотрудника охраны обвинили в хулиганстве.

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