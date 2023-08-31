В России священника УПЦ МП, сбежавшего из Украины от "националистов", посадили в тюрьму

Священник УПЦ МП бежал из Украины еще в 2018 году от "бандеровцев", но "русский мир" оказался другим, чем его представлял Курмояров.

Священника УПЦ МП Ивана Курмоярова, бежавшего из Украины в РФ от "бандеровцев", упекли за решетку на три года, обвинив в распространении "фейков" о российской армии.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Что это за священник

Ивана Курмояров был в Украине ярым сторонником "русского мира". Он активно критиковал Революцию Достоинства, называл войну на Донбассе "гражданской" и заверял, что мнения большинства украинцев "отравлены националистической пропагандой".

По информации издания "РИСУ", он отказывался отпевать погибших в ООС/АТО воинов.

В Украине на Курмоярова даже был составлен административный протокол об административных правонарушениях: изготовление и пропаганда георгиевской ленты.

В конце концов скандальный священник решил бежать от "бандеровцев" и в 2018 году переехал в российский Новосибирск.

Реальность в РФ оказалось другой, чем он ожидал

Но "русский мир" не очень гостеприимно принял своего фаната. Священник думал, что и в РФ можно говорить, что думаешь. Но реальность оказалась не такой райдужной.

В 2020 году он насмелился раскритиковать храм вооруженных сил России в Москве (который в Сети называют "храмом сатаны"), возмутившись в том числе наличием внутри собора советской символики.

После этого Z-патриарх Кирилл запретил Курмоярову совершать богослужения и преподавать в семинарии, а новую работу, связанную с РПЦ, он найти уже не смог.

Фото: Associated Press

Храм вооруженных сил РФ, который называют в Сети "храмом войны" или "храмом сатаны" / Фото: Associated Press

После начала полномасштабного вторжения РФ священник размещал свои ролики на Ютубе, в которых он рассуждал о действиях оккупационной армии в Украине с точки зрения христианства.

За это летом 2022 года Курмоярова отправили под арест в Петербурге, обвинив в "публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии".

В частности, он, в отличии от Z-патриарха Кирилла, заявлял российские оккупанты попадут в ад, а не в рай. "В раю оказываются "блаженны миротворцы". А те, кто развязал агрессию, – не будут они в раю", – сказал священник. В то же время Курмояров не отказался от своих "русскомировских" взглядов и говорил, что сожалеет из-за войны в Украине, "ведь русские и украинцы один народ".

После того, как против него открыли уголовное дело, священник "прикусил язык" и пообещал "не касаться темы ведения "СВО". Но это не помогло предателю и его все же посадили на три года колонии общего режима.