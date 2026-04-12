В РФ «сыпется» военно-транспортная авиация: десятки самолетов без ремонта

У России возникли серьезные проблемы с ремонтом военно-транспортной авиации, значительную часть которой составляют самолеты производства «Антонов». Речь идет прежде всего о моделях Ан-12, Ан-26 и Ан-72.

Об этом пишет издание Defense Express.

По имеющимся данным, во флоте силовых структур страны-агрессора находятся до 368 таких самолетов. Из них по меньшей мере 143 нуждаются в ремонте, однако возможностей для его проведения в РФ фактически нет.

Ключевая причина – отсутствие производственных мощностей для изготовления необходимых комплектующих. Поэтому предприятия российского военно-промышленного комплекса не способны выполнять обслуживание самолетов в установленные сроки.

Информация о проблемах с ремонтом появилась в открытом доступе после вероятной утечки служебной переписки между предприятием «Авиаремонт» и корпорацией «Ростех». В документах также упоминается заключение Минпромторга РФ об отсутствии необходимых ресурсов для поддержки этих типов самолетов.

Доля самолетов Ан-12, Ан-26 и Ан-72 составляет около 43% всего флота военно-транспортной авиации РФ. Это означает, что проблемы с их обслуживанием носят системный характер и могут оказывать существенное влияние на боеспособность авиации.

Так, в составе военно-космических сил РФ насчитывается более 180 таких самолетов, а в других структурах — в частности, в «нацгвардии» и авиации ФСБ — они также составляют значительную часть парка.

Кроме того, Россия продолжает использовать и другие самолеты семейства "Антонов", в том числе Ан-148, Ан-124 "Руслан" и Ан-140. Это еще больше усугубляет зависимость от техники, для которой в стране отсутствует полноценная ремонтная база.

Эксперты отмечают, что в таких условиях Россия сталкивается с риском постепенной потери значительной части транспортной авиации из-за невозможности ее надлежащего обслуживания.

Напомним, 1 апреля в Минобороны РФ сообщили, что накануне во время полета над оккупированным Крымом разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 29 человек. Все они погибли.

Впоследствии российские ресурсы со ссылкой на данные базирующегося в Североморске личного состава в/ч 45625 сообщили о гибели командира смешанного авиационного корпуса Северного флота, бывшего командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенанта Александра Отрощенко.