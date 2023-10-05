В РФ учителя и учащиеся поздравили Путина с днем рождения портретами Бандеры (фото)

Учителям нужно было выслать портрет "молодого Путина", но вместо главы Кремля они на самом деле прислали фото Степана Бандеры.

В российском Калуге ученики и работники школы "особенно" поздравили российского диктатора Владимира Путина с наступающим днем рождения. В честь праздника они цитировали и прославляли Степана Бандеру, держа в руках портрет "величайшего врага" РФ.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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В репортаже пропагандистского сюжета рассказывает, что учителя калужских школ получили задачу якобы от регионального отделения "Единой России" поздравить Владимира Путина с днем рождения, которое наступит 7 октября. От них потребовали провести акцию с участием детей с заданием выслать им портрет "молодого Путина" и лозунг "Наш президент – всегда молодой! Наш президент – всегда с нами. Наша победа – впереди".

Учителя, не подозревая, что держат в руках фото не Путина в юности, а Степана Бандеры, поздравили хозяина Кремля стихами украинского революционера.

Пранк над россиянами устроил белорусский художник-акционист Владислав Бохан. "Молодым Путиным" на самом деле оказался Степан Бандера. Художник назвал акцию "Знай врага в лицо".

Российские ученики и учителя держат портрет Степана Бандеры. ФОТО: российские тг-каналы

Российские ученики и учителя держат портрет Степана Бандеры. ФОТО: российские тг-каналы

Российские ученики и учителя держат портрет Степана Бандеры. ФОТО: российские тг-каналы

Напомним, в Белгороде на Google-карте появился "памятник Степану Бандере".

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