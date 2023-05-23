В РФ угрожают президенту Молдовы из-за заявления об аресте Путина

В РФ хотят объявить Санду в международный розыск из-за заявлений о возможном аресте Путина.

В российском Совете федерации угрожают президенту Молдовы Майе Санду уголовным делом и объявлением в международный розыск.

Соответствующее заявление сделал сенатор Владимир Джабаров в Telegram.

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Он написал, что Следственный комитет РФ имеет основания для возбуждения уголовного дела в отношении Санду, а также объявить его в международный розыск из-за заявлений, что российский диктатор Владимир Путин будет арестован в Молдове по требованию Международного уголовного суда.

Кроме того, Джабаров заявил, что Россия является "большой страной", и выразил уверенность, что благополучие Молдовы зависит от Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдове для защиты от возможной российской агрессии нужно как можно быстрее присоединиться к Евросоюзу.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Молдовы Мая Санду рассказала, что Молдова освобождается от российского влияния, в частности энергоносителей.

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