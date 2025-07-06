В РФ упал самолет с парашютистами на борту: что известно о жертвах

В РФ упал самолет

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В Смоленке Забайкалья РФ самолет Ан-2 упал с пассажирами на борту. Сейчас 9 человек в больнице, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Все живы, не взорвался", - пишут в местном чате.

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Дата публикации 09:59, 06.07.25 Количество просмотров 9 В Забайкалье РФ упал самолет с пассажирами на борту

По данным российского Минздрава, пострадали 9. А 6 человек из них — в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают спасатели. Остальные детали устанавливаются.

Ранее в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

«Авария переквалифицирована в авиакатастрофу. В результате падения обесточенный район. Оружия на борту не было», – говорится в сообщении Fighterbomber.

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Причины падения неизвестны.