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В РФ упал самолет с парашютистами на борту: что известно о жертвах
В России упал самолет, транспортировавший 11 парашютистов.
В Смоленке Забайкалья РФ самолет Ан-2 упал с пассажирами на борту. Сейчас 9 человек в больнице, из них 3 – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Все живы, не взорвался", - пишут в местном чате.
По данным российского Минздрава, пострадали 9. А 6 человек из них — в состоянии средней степени тяжести.
На месте работают спасатели. Остальные детали устанавливаются.
Ранее в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
«Авария переквалифицирована в авиакатастрофу. В результате падения обесточенный район. Оружия на борту не было», – говорится в сообщении Fighterbomber.
Причины падения неизвестны.