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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В РФ упал самолет с парашютистами на борту: что известно о жертвах

В России упал самолет, транспортировавший 11 парашютистов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В РФ упал самолет

В РФ упал самолет

В Смоленке Забайкалья РФ самолет Ан-2 упал с пассажирами на борту. Сейчас 9 человек в больнице, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Все живы, не взорвался", - пишут в местном чате.

По данным российского Минздрава, пострадали 9. А 6 человек из них — в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают спасатели. Остальные детали устанавливаются.

Ранее в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

«Авария переквалифицирована в авиакатастрофу. В результате падения обесточенный район. Оружия на борту не было», – говорится в сообщении Fighterbomber.

Причины падения неизвестны.

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