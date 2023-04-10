РФ уравняет электронные и бумажные повестки и запретит выезд за границу "уклонистам"

Путинский режим вводить новые ограничения для тех, кто отказывается воевать против Украины.

В России депутаты Госдумы завтра, 11 апреля, планируют приравнять электронные повестки к обычным.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Все повестки будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку", — сказал председатель комитета Госдумы по обороне.

Как отмечает Telegram-канал Baza, еще 10 дней назад чиновник говорил, что отправление повесток через приложение "Госуслуги" (аналог украинской "Дії" – Ред.) невозможно, но все быстро изменилось. Недавно в Госуслугах" россиянам запретили удалять аккаунт.

Также завтра депутаты страны-агрессора рассмотрят новые ограничения для "уклонистов". Тем, кто отказывается воевать против Украины, запретят выезжать из России и заключать сделки с недвижимостью, а также брать кредиты и управлять транспортом.

Ранее в Минцифре рассказали, будут ли приходить в "Дії" повестки для военнообязанных украинцев.

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