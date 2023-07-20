В РФ усилят мобилизацию: как будут наказывать за неявку в военкомат

В Госдуме РФ предложили повысить штрафы за административные нарушения, связанные с мобилизацией и военным учетом.

Теперь за неявку в военкомат в РФ без уважительной причины предлагают штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

"Штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей будет угрожать россиянам в случае, если те вовремя не сообщат об изменении семейного положения, образования, местах работы или сведений о выезде", — говорится в сообщении.

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В то же время за уклонение от медицинского осмотра или обследование по направлению комиссии – штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

Ранее в Москве местные власти потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне в Украине. В противном случае угрожают расторгнуть контракты.

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