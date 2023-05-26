В РФ утверждают, что беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области

В России неизвестный беспилотник сбросил взрывчатку на здание "Газпрома" в Белгородской области.

Атака на здание "Газпрома" произошла в поселке Жовтневый в Белгородской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

"Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 25 мая около 23:00. Известно, что в результате атаки БПЛА в здании выбиты окна, поврежден фасад и крыша. Пострадавших вроде бы нет.

Отметим, майская операция "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легион "Свобода России" в Белгородской области РФ разоблачила серьезные недостатки линии обороны российского региона. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны.

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