В РФ утверждают, что передали Украине тела пленных, погибших в результате падения Ил-76

Татьяна Москалькова уверяет, что присутствовала во время передачи тел погибших на борту Ил-76 военнопленных.

Россия якобы передала Украине тела военнопленных, якобы погибших в результате падения транспортного самолета Ил-76 в январе 2024 года в Белгородской области.

Об этом российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в интервью пропагандистскому агентству.

На распространенном в Сети видео журналистка напомнила Москальковой, что та весной сообщала о желании России передать Украине тела военнопленных, якобы погибших во время крушения Ил-76.

Омбудсмен сказала, что тела уже переданы:

"Это уже свершилось, и я при этом присутствовала".

Напомним, 24 января в Белгородской упал самолет Ил-76, и все присутствующие на борту погибли. Россияне заявили, что в самолете находились украинские военнопленные.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что опубликованный россиянами список погибших – это действительно украинцы, которых подавали на обмен, однако по состоянию на весну 2024 года тел никто не видел.

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