В РФ уже нашли замену Шойгу: новым министром может стать экс-охранник Путина

По мнению так называемых "военкоров", новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

После отказа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина от похода на Москву и государственного переворота, российские телеграмм-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По информации так называемых "военкоров", вчера якобы Дюмин выезжал на переговоры с Пригожиным, и смог с ним договориться, чтобы тот прекратил свой бунт.

В то же время пресс-служба Тульской области назвала "недостоверными" сообщения о том, что губернатор Алексей Дюмин принимал участие в переговорах с Пригожиным.

В сети предполагают, что сам Дюмин пока не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Также Дюмин якобы боится, что его сочтут новым преемником Путина, а в условиях борьбы между "башнями Кремля" такая слава очень опасная.

Что известно о Дюмине

Алексей Дюмин был телохранителем президента РФ был с 1999 по 2007 годы. Когда российское правительство возглавил Путин, Дюмин стал его личным адъютантом, однако этот факт впоследствии отрицал.

В 2012 году Алексей Дюмин назначен замначальника управления Службы безопасности президента России ФСО России. 2014 назначен заместителем начальника ГРУ.

С 2015 года – начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. В этом же году ему присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили заместителем министра обороны Шойгу.

В 2016 году Путин назначил Алексея Дюмина исполняющим обязанности губернатора Тульской области.

Дюмин является подсанкционным лицом во многих странах мира за поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Ранее СМИ узнали, что могли пообещать владельцу ЧВК "Вагнер" Пригожину в обмен на отступление от Москвы.

Потенциал преемник Шойгу в должности главы Минобороны РФ / Фото: Википедия

Напомним, что вчера Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

По информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.

Читайте также: