В РФ в этом году сэкономят на новогодних украшениях, чтобы отправить больше денег на войну

В России в этом году собираются экономить на новогодних украшениях.

Власти сразу нескольких регионов РФ отказались от запуска фейерверков, закупки новогодних украшений и массовых гуляний. Улицы городов будут украшать уже имеющимися игрушками и иллюминацией, а сэкономленные деньги направят на фронт.

Об этом сообщает российская редакция "Радио Свобода".

Праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не будет, в частности, в Новороссийске. Мэр российского города Андрей Кравченко заявил, что запуск фейерверка – это "минутное, но дорогое" удовольствие. Средства, выделенные на салют, будут направлены на закупку оборудования для фронта.

Отменить новогодние фейерверки, а сэкономленные деньги направить на военные нужды, распорядился и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он призвал к тому же местных жителей и бизнесменов.

"Это будет самым лучшим подарком для наших земляков на передовой специальной военной операции и их семей", — написал Копайгородский в своем телеграмм-канале. По его словам, акцент в рождественские и новогодние праздники будет сделан на "укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время "прямой линии" напомнил о введенном в регионе после начала войны в Украине запрете фейерверков и призвал жителей воздержаться от их запуска, однако пообещал "не хватать людей за руку".

"Давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом со всей душой будем встречать Новый год так, как мы привыкли. А сейчас побережем наших коллег из правоохранительных органов и военных", — сказал Кондратьев.

Напомним, Кремль в 2024 году собирается направить на войну 30% общих расходов госбюджета. Минфин РФ предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличению на 68% по сравнению с 2023 годом.

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