В РФ в новогоднюю ночь задержали тысячи мигрантов, чтобы набрать "добровольцев" на войну

По информации российских оппозиционных СМИ, не менее 1,5 тысяч мужчин из задержанных уже "подписали контракт" с Минобороны страны-агрессора.

В российском Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь силовики провели облаву на мигрантов из Центральной Азии, , чтобы набрать "добровольцев" на войну с Украиной.

Об этом пишет российское оппзиционное издание "Новая газета Европа".

По информации издания, задержания провели в рамках операции, которая называлась "Азамат". Мигрантов задерживали как на улицах Петербурга, так и в квартирах и общежитиях, где они живут.

По данным петербургского издания "Фонтанка", силовики задержали около трех тысяч человек. "Новая газета Европа" утверждает, что задержанных "намного больше".

"Одну группу, человек 30, прямо в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек задержали. Они, переодевшись, пытались за оцепление пройти, но кто-то у Снегурочки бороду заметил и почуял неладное. Их так прямо в новогодних костюмах в автобус для задержанных и грузили", – отмечают в статье.

Жуналисты выяснили, что эти задержания не спонтанны, а входят в план, разработанный три месяца назад: он подразумевает пополнение армии оккупантов РФ для войны с Украиной.

Как рассказал изданию уроженец Узбекистана по имени Рашид, после задержания к мигрантам в изолятор приходили военные РФ и "настоятельно рекомендовали записаться добровольцем в армию". Тем, кто отказывался, угрожали выслать из РФ их семьи. Тем, у кого не было российского гражданства, пообещали его сделать в быстром порядке.

Источник издания заявил, что не менее 1,5 тысяч мужчин из задержанных уже "подписали контракт" с Минобороны РФ. По мнению Рашида из Узбекистана, их примеру последует еще как минимум тысяча человек.

Такие мероприятия запланированы не только в Петербурге.

"Начальник сказал, что наш опыт в Москве оценен положительно, и другим регионам нас ставят в пример. Так что вполне возможно, что "иммигрантские рейды" теперь будут проходить во время любых праздников", – отмечает представитель МВД РФ из Петербурга на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что РФ пытается изменить население на временно оккупированных территориях и завозит мигрантов из Центральной Азии.

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