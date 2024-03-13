В РФ в разных регионах заявили об атаках БпЛА: в Белгородской области пропал свет

Российские власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

В ночь на 13 марта Воронежскую, Курскую и Белгородскую области России атаковали беспилотники.

Об этом заявили власти соответствующих регионов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 01:16 заявил, что в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА, якобы "со стороны Украины".

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в 02:56 сообщил, что в небе над Курском работает ПВО. Позже он написал также ракетную опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 03:07 заявил об атаке дронов на регион. Он заявил, что якобы российская ПВО сбила два беспилотника в районе села Серебрянка Новооскольского.

Позже Гладков заявил, что под обстрел попала промзона в районе города Шебекино.

Выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, есть задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.

В 04:11 в Белгороде была объявлена ракетная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате БПЛА-атаки выведен из строя один из крупнейших российских НПЗ.

Кроме того, ранее информировали, что беспилотники атаковали важный состав боеприпасов в Волгоградской области.

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