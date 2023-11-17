В РФ вернувшийся с войны оккупант провёл урок в школе как "герой", а после избил прохожих

Оккупанта представили российским детям как "героя", а в этот же день он до полусмерти избил семейную пару.
В Саратовской области РФ российский оккупант Дмитрий Кирюхин избил нескольких прохожих, нанеся им тяжкие телесные повреждения. За несколько часов до этого он провёл "Уроки мужества" в местной школе и детском саду, как "пример" подражания
Об этом сообщает пропагандистский телеграм-канал "Осторожно, новости".
"Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России", – отчитались местные власти о посещении оккупантом школы.
Этим же вечером Кирюхин напал на соседа во дворе. На видео видно, как оккупант вышел из автомобиля, подошёл к подъезду, начал жестоко избивать мужчину, а затем и его жену, которая прибежала на крики.
Когда пострадавший от сильных ударов потерял сознание, жена потерпевшего выкрикнула "Ты его убил!". На это так называемый "герой СВО" ответил: "Мне п***й".
Пострадавшую женщину, которая пыталась защитить от избиения своего мужа, госпитализировали с диагнозом "перелом височной части черепа". У женщины "заплыло лицо и затёк глаз".
"У мужа вся голова разбита, всё в синяках, множество гематом. Он получил сильный шок и даже не хочет разговаривать. Опомнился, только когда домой завели", — говорит пострадавшая.
По словам соседей, нападавший и до войны в Украине "был неадекватным и часто угрожал", ещё злоупотреблял спиртным. Также он воевал в Сирии. Соседи опасаются, что оккупант вернётся на фронт и не понесёт наказания.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда оккупанты после возвращения с войны совершают преступления уже в самой РФ.
Недавно "зэк-вагнеровец", осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.
Также сообшалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.
Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.
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