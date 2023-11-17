В РФ вернувшийся с войны оккупант провёл урок в школе как "герой", а после избил прохожих

Оккупанта представили российским детям как "героя", а в этот же день он до полусмерти избил семейную пару.

В Саратовской области РФ российский оккупант Дмитрий Кирюхин избил нескольких прохожих, нанеся им тяжкие телесные повреждения. За несколько часов до этого он провёл "Уроки мужества" в местной школе и детском саду, как "пример" подражания

Об этом сообщает пропагандистский телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Ребята увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России", – отчитались местные власти о посещении оккупантом школы.

Российский "герой" и "пример для подражания" днем

Этим же вечером Кирюхин напал на соседа во дворе. На видео видно, как оккупант вышел из автомобиля, подошёл к подъезду, начал жестоко избивать мужчину, а затем и его жену, которая прибежала на крики.

Этот же "герой" избивает до полусмерти пару ввечером

Когда пострадавший от сильных ударов потерял сознание, жена потерпевшего выкрикнула "Ты его убил!". На это так называемый "герой СВО" ответил: "Мне п***й".

Пострадавшую женщину, которая пыталась защитить от избиения своего мужа, госпитализировали с диагнозом "перелом височной части черепа". У женщины "заплыло лицо и затёк глаз".

"У мужа вся голова разбита, всё в синяках, множество гематом. Он получил сильный шок и даже не хочет разговаривать. Опомнился, только когда домой завели", — говорит пострадавшая.



По словам соседей, нападавший и до войны в Украине "был неадекватным и часто угрожал", ещё злоупотреблял спиртным. Также он воевал в Сирии. Соседи опасаются, что оккупант вернётся на фронт и не понесёт наказания.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда оккупанты после возвращения с войны совершают преступления уже в самой РФ.

Недавно "зэк-вагнеровец", осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообшалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.

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