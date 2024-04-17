В РФ весенний призыв идет не по плану: сможет ли Путин собрать новых жертв для войны – ответили в ГУР

По данным украинской разведки, для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу.

В России падают объемы весеннего призыва. Москва пустила по регионам агитпоезда, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

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"Представителям российского режима в регионах кремль указал требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию наших территорий", — отметили в ГУР.

Активизация информационного влияния на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, что срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

По данным украинской разведки, для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу – вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

"Поэтому путинская россия фактически копирует методы большевистского агитпропа в древности с его "агитпоездами", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, Путин подписал указ о весеннем призыве, согласно которому в армию заберут 150 тысяч.

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