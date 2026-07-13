В РФ власть начала «трясти» бизнес: требует работников или денег на войну

Диктатор Путин / © Associated Press

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В ряде регионов России местные власти требуют от предприятий обеспечивать набор людей на военную службу по контракту для войны против Украины.

Об этом сообщает телеканал Дождь.

По информации издания, журналисты ознакомились с «Планом отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году» для Муйского района Бурятии. Документ телеканалу передал источник, близкий к администрации республики, утверждающий, что аналогичная схема действует по всей территории России.

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В документе указано количество работников на каждом предприятии, число мужчин от 20 до 60 лет, а также определено, сколько людей компания должна направить на войну против Украины.

По словам источника, сначала республиканский штаб доводит план до руководства района, после чего местный штаб распределяет квоты между предприятиями.

Для компаний, не желающих отправлять своих сотрудников на фронт, предусмотрен альтернативный механизм. Они могут заключить договор с фирмой, занимающейся подбором кандидатов для так называемой СВО. В Муйском районе такая услуга стоит 100 тысяч рублей, что, по словам собеседника, является значительной суммой для местного бизнеса.

Под действие данной схемы попадают и бюджетные учреждения. В частности, районная больница должна предоставить двух работников, несмотря на дефицит медицинского персонала в Бурятии.

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Предприниматель из Сибири также подтвердил существование подобной практики. По его словам, работодателей начали заставлять искать людей для войны еще в 2024 году, угрожая проверками в случае отказа.

Он добавил, что уже в 2025 году появилась схема выкупа: работодателей заставляли заключать договоры на поиск кандидатов для отправки на войну. Стоимость такой услуги, по его словам, составляет 450 тысяч рублей за одного человека.

Ранее сообщалось, что заместитель командира Третьего корпуса Максим Жорин заявил, что Украина должна ответить на мобилизацию в РФ.

Мы ранее информировали, что Кремль теряет преимущество в войне, но диктатор Путин отказывается признавать это.

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