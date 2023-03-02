В РФ водитель автобуса жестоко выкинул из салона пенсионерку "из-за неприятного запаха" (видео)

Мужчина жестко бросил бабушку на пол и лежащую по ступеням стащил из автобуса.

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ водитель автобуса жестко выкинул из салона пенсионерку якобы из-за исходившего от нее неприятного запаха.

Об этом сообщает российское издание vse42.ru. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Ка кадрах видно, как водитель автобуса хватает бабушку и стаскивает ее с сиденья. Кондуктор, который находится рядом, пинает ее сумки и говорит, что женщине следует помыться. Далее водитель жестко бросает бабушку на пол и лежащую стаскивает ее по ступеням из автобуса.

Местные власти заверили, что водитель и кондуктор уволены. Мужчина якобы даже извинился перед пожилой женщиной и купил ей продукты. Также пенсионерке предоставили право ездить на данном маршруте бесплатно.

Ранее сообщалось, что в России 20-летний почтальон задушил пенсионерку ради 7 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен по курсу НБУ).

Также сообщалось, что в Якутске во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.

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