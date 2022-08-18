В РФ военный расправился с таксистом из-за позиции о войне в Украине: появились подробности убийства

Оказалось, что 51-летний мужчина во время ссоры был застрелен 33-летним капитаном российской армии из Московской области. Конфликт возник, потому что потерпевший сказал военному, что он против войны в Украине , которую развязал Путин.

Об этом пишет российское издание 161.ru.

Как рассказал собеседник росСМИ, жертвой является таксист, проживавший в небольшом селе Рясное Матвеево-Курганского района Ростовской области. Он был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.

Нападающий – 33-летний капитан российской армии из подмосковного города Руза. Он служил в ракетных войсках и находился в нескольких горячих точках.

По предварительной версии, капитан начал доказывать таксисту, который привез его на Береговую, "свою политическую позицию по действиям в Украине", но оба имеют разные видения на войну. Тело таксиста с пулевыми ранениями было найдено на улице Береговой.

"Подозреваемый дает показания и пока у них путается. Погибший получил четыре шаровых ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные, но медики не успели бы спасти", — рассказал источник издания.

Ростовский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего на два месяца, пока выясняются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону российский военный расстрелял местного жителя.

Напомним, в Мариуполе прогремел взрыв, оккупанты от страха устроили стрельбу из автоматов.

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