В РФ "все идет по плану": россияне выдают обронный "долгострой" за новейшее вооружение

Начало серийного производства БПЛА "Охотник" переносили не менее трех раз, а разработки продолжаются уже более 12 лет.

В России анонсировали старт серийного производства очередного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире". В этот раз речь идет о тяжелом ударном БПЛА С-70 "Охотник", разработка которого началась еще в 2012 году.

Об этом пишет Defence Express.

По словам первого заместителя директора российской госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, производство и поставка тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник" для нужд российской армии начнется в пределах сроков, определенных министерством обороны РФ.

"Мы здесь, в общем-то, новаторы", — подчеркнул Артяков.

Ростеховец похвастался, что "Охотник" якобы прошел все необходимые тесты и испытания и вообще представляет "новое направление в развитии авиационной робототехники".

Defence Express отмечает, что на самом деле БПЛА С-70 "Охотник" — "это типичный долгострой", которым более 12 лет обещают вооружить российскую армию.

Компания "Сухой" приступила к разработке беспилотника в 2012 году. Спустя семь лет, в 2019 году, разработчики отчитывались о первом 20-минутном полете "Охотника". Еще через два года было заказано три опытных образца дрона, испытания которых должны были состояться в 2022-2023 годах.

Несмотря на все заявления, что разработка тяжелого беспилотника "идет по плану", в апреле прошлого года россияне третий раз отменили старт серийного производства "Охотника" и перенесли его на 2025 год. Но недавно росСМИ распространили заявление вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семко, утверждавшего, что "Охотник" запустят в серию уже в этом году. На какой стадий находится разработка БПЛА С-70 на самом деле, пока можно только догадываться.

Напомним, РФ разрабатывает новое вооружение. Идея, которую россияне "заимствовали" у высокотехнологичных стран, состоит в том, чтобы использовать универсальные пусковые установки для запуска ракет разных типов.

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