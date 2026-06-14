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В РФ выпал «нефтяной дождь»: после удара по нефтебазе дворы и реки россиян почернели (видео)
Жители русского Рубинска фиксируют нефтяной дождь.
В Рыбинске Ярославской области РФ фиксируют нефтяной дождь атаки БПЛА. Известно, что там была поражена нефтебаза.
Кадры публикуют местные жители в Сети.
«Арабские шейхи завидуют жителям Рыбинска», — шутят в пабликах.
Более того, нефтепродукты текут по рекам. У местных дворов черного цвета.
«Наконец-то жители нефтегазовой страны начали получать свою долю», — трогают россиян.
«По-богатому живут!», — пишут в телеграмм-канале «Exilenova+».
Нефтяной дождь достался Вологодской области. В Череповце местные фиксируют осадки из нефтепродуктов.
Напомним, дроны СБУ атаковали нефтебазу в Рыбинске (Ярославская область, РФ). Объект расположен на расстоянии более 700 км от Украины. Он входит в госрезерв РФ и хранит бензин, дизель и другое горючее, которое идет как на гражданские нужды северных регионов, так и на обеспечение российской армии. После удара вспыхнул масштабный пожар — загорелось не менее 60 резервуаров с горючим.