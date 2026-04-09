В РФ взрывы и пожар на нефтепроводе: горелая подстанция, есть погибший
В Краснодарском крае РФ ночью против 9 апреля прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар на объекте нефтяной инфраструктуры — погибший.
В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля прозвучала серия взрывов в городе Крымск. После этого на территории одного из предприятий возник пожар. Власти региона сообщили о по меньшей мере одному погибшему.
Об этом сообщает OSINT-проект ASTRA , проанализировавший видео и фото очевидцев с места происшествия.
По данным аналитиков, под удар попала Крымская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС «Крымская») — объект входящей в систему магистральных трубопроводов нефтепроводной инфраструктуры.
В частности, зафиксировано возгорание электроподстанции ПС 110 кВ «Крымская НПС», которая находится непосредственно на территории станции. Объект относится к структуре АО «Черномортранснефть».
Как отмечают местные СМИ, ЛПДС «Крымская» находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов, входящего в состав «Черномортранснефти».
Станция обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по ряду магистральных маршрутов, в частности:
— «Тихорецк – Новороссийск 2,3»
– «Крымск – Грушева»
– «Крымск – Краснодар»
— а также нефтепродуктопроводом «Тихорецк – Новороссийск 1»
С ЛПДС «Крымское» сырье транспортируют в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.
Пока официальной информации о причинах взрывов и масштабе повреждений нет. Данные уточняются.
Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.
Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.
По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.
Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.