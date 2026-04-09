В РФ взрывы и пожар на нефтепроводе: горелая подстанция, есть погибший

Пожар в РФ / © ASTRA

Реклама

В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля прозвучала серия взрывов в городе Крымск. После этого на территории одного из предприятий возник пожар. Власти региона сообщили о по меньшей мере одному погибшему.

Об этом сообщает OSINT-проект ASTRA , проанализировавший видео и фото очевидцев с места происшествия.

По данным аналитиков, под удар попала Крымская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС «Крымская») — объект входящей в систему магистральных трубопроводов нефтепроводной инфраструктуры.

Реклама

В частности, зафиксировано возгорание электроподстанции ПС 110 кВ «Крымская НПС», которая находится непосредственно на территории станции. Объект относится к структуре АО «Черномортранснефть».

Как отмечают местные СМИ, ЛПДС «Крымская» находится в ведении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов, входящего в состав «Черномортранснефти».

Станция обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по ряду магистральных маршрутов, в частности:

— «Тихорецк – Новороссийск 2,3»

– «Крымск – Грушева»

– «Крымск – Краснодар»

— а также нефтепродуктопроводом «Тихорецк – Новороссийск 1»

С ЛПДС «Крымское» сырье транспортируют в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

Реклама

Пока официальной информации о причинах взрывов и масштабе повреждений нет. Данные уточняются.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.

Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.

По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.

Реклама

Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.