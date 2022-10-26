В РФ заговорили о "десантации" Украины: в ISW объяснили, почему россияне придумали новые цели в войне

Заявления помощника секретаря российского Совбеза Алексея Павлова, подхватившего слова Рамзана Кадырова о необходимости "проведения десатанизации Украины", и дальнейшем проталкивании новой пропагандистской идеи в российских СМИ, что, мол, в Украине слишком много религиозных "сект", сделанные для того, чтобы таким образом удовлетворить группы религиозных меньшинств в русских вооруженных силах.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

"Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов расширил заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 25 октября о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация". Павлов утверждал, что украинским обществом руководят "фанатики", стремящиеся отказаться от ценностей российского права" церкви, ислама и иудаизма", – пишут аналитики ISW, ссылаясь на российские источники.

Сказано, что перед этим Рамзан Кадыров заявлял, что война РФ против Украины теперь якобы является джихадом против украинского "сатанизма".

"Эти заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах России", – считают эксперты.

Кроме того, в ISW также напомнили, что недавние расколы между военнослужащими-мусульманами и немусульманами повлекли за собой вспышки насилия в российских рядах.

Напомним, помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине следует провести "десатанизацию". Россиянам не понравилось, что в Украине не притесняют ни одной религии, а потому им здесь померещились "сотни сект". По мнению пропагандистов, в Украине граждане "отказались от православных ценностей", поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 24 октября подчеркнул, что мир должен признать многочисленные преступления России, которая полномасштабно вторглась в Украину, геноцидом украинского народа.

Ранее же российский пропагандист Антон Красовский заявил, что всех украинцев, которые против оккупации Украины, нужно утопить, сжечь и расстрелять. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это — агрессивное разжигание геноцида.

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