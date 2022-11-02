В РФ заметили баннеры с лозунгами "Один народ. Одна история. Одна страна": похожи были в нацистской Германии

В Третьем Рейсе лозунг звучал так: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер".

В русских регионах на фасадах вокзалов и даже административных построек появились баннеры-триколоры с надписью "Один народ. Одна история. Одна страна".

Об этом сообщил Telegram-канал ЧТД.

Баннеры заметили на вокзалах в Новгороде и Тюмени. В Москве в районе метро "Автозаводская". На административном здании в Новосибирске.

Отмечается, что лозунг почти дословно воспроизводит формулировку Третьего Рейха: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер" ("Ein Volk, ein Reich, ein Führer"). К слову, под ним в 1938 году прошел австрийский референдум по аншлюсу с Германией, он же был на плакатах с Гитлером.

Фото: Telegram-канал The Village

В свою очередь The Village пишет, что такой лозунг рекомендовали использовать бюджетникам из Кирова, которых сгоняли на митинги 23 сентября в поддержку "референдумов" о присоединении к России "ДНР", "ЛНР", времен захваченных территорий Херсонской и Запорожских областей.

Фото: Telegram-канал The Village

Напомним, нападения России на Украину 24 февраля российского президента Владимира Путина стали называть современным Адольфом Гитлером. Кроме того, действия армии РФ сравнивают с теми, что совершали немецкие нацисты. Так, политолог Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор претендует на роль Гитлера, а его муртада Дмитрий Медведев – на роль Геббельса.

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