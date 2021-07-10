В РФ запретили футболки с надписью "Россия будет холодной"

В РФ запретили футболки с надписью "Россия будет холодной"

Эти слова созвучны с популярным в антипутинской оппозиции лозунгом "Россия будет свободной".

Платформа Printdirect, с помощью которой российское издание "Холод" продавало свой Мерч, сняла с продажи футболку с надписью "Россия будет холодной".

Об этом сообщила главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова, передает Еспресо.TV.

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По ее словам, в сервисе ей заявили, что дизайн футболки "не соответствует правилам и требованиям к содержанию контента".

"Цензура — это, конечно, плохо, но самоцензура всегда кажется мне более отвратительной. Огромный сервис печати испугался надписи о холоде. Смешно и противно. Россия будет холодной", — приводит одно из российских изданий слова Бекбулатовой.

Выражение "Россия будет холодной" созвучно с популярным в антипутинской оппозиции лозунгом "Россия будет свободной".

Напомним, во Франции заявили о необходимости твердого диалога с РФ для защиты шампанского. Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, по которым теперь в РФ разрешается применять название "игристое вино (шампанское)" только по винам, которые производятся российскими производителями. Импортная продукция имеет право сказываться только как "игристое вино".

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