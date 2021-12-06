В РФ заявили, что их пассажирский лайнер вынуждено сменил курс из-за самолета НАТО: детали инцидента

В РФ заявили, что их пассажирский лайнер вынуждено сменил курс из-за самолета НАТО: детали инцидента

"Росавиация" готовит дипломатический протест из-за полетов Альянса. В НАТО пока не отреагировали на этот инцидент.

В России заявили, что лайнер "Аэрофлота" с 142 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Инцидент произошел 4 декабря. В "Росавиации" заявили, что один из двух НАТОвских самолетов-разведчиков Bombardier CL600 "хаотично" летал над Черным морем и "опасно приблизился к пассажирскому рейсу "Аэрофлота". По словам ведомства, Bombardier пересек гражданский воздушный коридор в ходе резкого снижения.

Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон.

Якобы экипаж самолета НАТО не стал отвечать на запросы российских органов обслуживания воздушного пространства.

В "Аэрофлоте" добавили, что в момент расхождения экипаж пассажирского Airbus наблюдал воздушное судно Альянса визуально.

В это же время в районе Черного моря должен был пролетать пассажирский самолет Мальты, следовавший из Сочи в Скопье, Северная Македония. Его маршрут тоже пришлось изменить.

"Росавиация" сетует, что увеличивавшаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ "создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов". Теперь российское авиационное ведомство готовит дипломатический протест из-за полетов Альянса.

В НАТО пока не отреагировали на этот инцидент.

Ранее сообщалось, что Россия подняла в воздух истребители из-за американских самолетов над Черным морем.

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