В РФ заявили, что "имеют право" наносить ядерные удары по территории Польши: в Варшаве отреагировали

В Варшаве говорят, что таким шантажом Кремль пытается добиться мягкой реакции на действия против Украины.

Российские пропагандисты снова угрожают Польше ядерной атакой.

Об этом заявил уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин.

По его данным, с такой угрозой выступил "военный эксперт" Константин Сивков. Жарин процитировал пропагандиста Сивкова, который заявил, что мол, российские военные "вправе" наносить ядерные удары по территории Польши, "если польские власти будут проводить "агрессивную политику" в отношении Москвы и Беларуси, угрожать их безопасности и суверенитету".

"Севков по примеру своих кремлевских хозяев угрожает миру готовностью России применить разрушительное ядерное оружие в регионе, что будет иметь катастрофические последствия для человечества", — сказал польский чиновник.

В этом контексте Жарин также напомнил недавнее заявление бывшего российского генерала Андрея Гурулова из путинской партии "Единая Россия", призвавшего к подготовке мобилизационных мер на случай столкновения с поляками. По его словам, пропагандистские мероприятия по этой теме являются элементом попытки запугать западные общества.

"Распространяя видение ядерной войны, Кремль пытается добиться подчинения Запада и мягкой реакции на действия России против Украины", — резюмировал он.

Напомним, несколькими неделями ранее путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал угрожать Польше якобы "взятием Варшавы". Пропагандист РФ заявил, что в условиях массированных поставок тяжелой военной техники с Запада Украине для России, дескать, "открылись новые возможности". По словам Соловьева, якобы западные страны "голые и им можно ударить в тыл".

Как сообщалось, Польша сформирует на своей восточной границе еще одну пехотную дивизию, которая будет усилена танками из США и Южной Кореи.

Эти планы Польши государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал "агрессивным шагом".

Тем временем в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.

И принялись серьезно модернизировать армию, чтобы "отпугнуть агрессора".

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