В РФ заявили, что не нарушают договор о нераспространении ядерного оружия, размещая его в Беларуси

В МИД РФ сказали, что Москва сохранит за собой контроль над ядерным оружием.

Глава МИД РФ Сергей Лавро заявил, что Россия сама будет управлять ядерным оружием, которое будет расположено на территории Беларуси.

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Об этом информирует пресс-служба МИД РФ.

Таким образом, по мнению Лаврова, Россия не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.

"Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают никакого международного обязательства, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника", — заявил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО может реализовать проект резолюции Сената США, который зарегистрировали демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм, по вступлению в войну с Россией, если она применит ядерное оружие против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что страны НАТО должны считать нападением на Альянс применение Россией ядерного оружия в войне против Украины.

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