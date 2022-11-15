В РФ заявили, что нефтепровод "Дружба" остановлен: Орбан созывает Совет обороны

По информации венгерских СМИ, в результате российского удара временно прекратились поставки нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Российская компания "Транснефть" заявила, что Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.

Об этом сообщили российские СМИ.

Представитель российской "Транснефти" Игорь Демин заявил, что причиной остановки стало "падение напряжения".

"Украина сообщила, что приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии", – говорится в сообщении.

В то же время украинская сторона официально пока не подтвердила эту информацию.

Что говорят в Венгрии

Венгерское издание Index утверждает, что российская ракета попала в трансформаторную подстанцию системы поставки электричества на белорусско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода "Дружба". Нефтепровод остановился, потому что отсутствует электроснабжение насосов.

В результате удара временно прекратились поставки сырой нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Орбан созывает Совет обороны

Премьер-министр Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, что "созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны".

"В ответ на остановку прокачки нефти и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал Совет безопасности", — добавил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.

Нефтепровод "Дружба": что известно

Нефтепровод "Дружба" — крупнейший в мире нефтепровод. Его построили для транспортировки нефти из России в страны Центральной и Западной Европы. В Беларуси нефтепровод разветвляется на две ветви: северную (через Беларусь в Польшу и Германию) и южную (через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию).

Это уже не первый раз РФ обвиняет Украину в остановке транзита нефти. Подобное заявление в РФ было сделано в августе этого года.

Читайте также:

На российском нефтепроводе "Дружба" произошла утечка