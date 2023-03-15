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В РФ заявили, что возле нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывчатку, сброшенную с дрона

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
1 мин
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В РФ заявили, что возле нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывчатку, сброшенную с дрона

Фото: Associated Press

Заявление сделал представитель российской компании "Транснефть".

На нефтеперекачивающей станции "Новозыбковое" нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили взрывные устройства после атаки объекта беспилотником.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, взрывчатку якобы могли сбросить с беспилотников.

СМП отмечают, что станция не перекачивает нефть. Поэтому в "Транснефти" полагают, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". При этом станция не повреждена, на месте работают следователи.

Напомним, 3 марта власти Белгородской области заявили, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". По словам пропагандистов, БПЛА попал якобы в пустой резервуар.

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Дата публикации
Просмотры
554
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