В РФ заявили, что возле нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывчатку, сброшенную с дрона

На нефтеперекачивающей станции "Новозыбковое" нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили взрывные устройства после атаки объекта беспилотником.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на представителя компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, взрывчатку якобы могли сбросить с беспилотников.

СМП отмечают, что станция не перекачивает нефть. Поэтому в "Транснефти" полагают, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". При этом станция не повреждена, на месте работают следователи.

Напомним, 3 марта власти Белгородской области заявили, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". По словам пропагандистов, БПЛА попал якобы в пустой резервуар.

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