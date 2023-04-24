В РФ заявили о массовой атаке дронами на Белгородскую область: какие последствия

Сообщается об атаке на вышку коммуникационной связи и поврежденном дизельном трансформаторе.

Белгородская область России 23 апреля была якобы массово атакована беспилотниками. Так, в регион за день залетели сразу четыре БПЛА.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Отмечается, что один из запущенных дронов пролетал над селом Муром в 500 м от границы с Украиной. Беспилотник якобы удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы.

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Второй БПЛА был замечен на окраине села Середа. Согласно сообщению, аппарат был сбит. Во время его падения сдетонировал боеприпас и дрон взорвался.

Еще один беспилотник смог долететь до деревни Муром, на 4 км внутрь российской границы. Дрон сбросил взрывчатку на вышку коммуникационной связи.

Согласно сообщению, дальше всего смог залететь неустановленный беспилотник самолетного типа. Аппарат долетел до села в Белгородском районе, после чего упал и взорвался.

Пострадал человек, также был поврежден дизельный трансформатор.

Напомним, 20 апреля в Белгороде посреди улицы упала авиабомба, в результате которой образовалась гигантская воронка, были повреждены квартиры и машины.

Уже 22 апреля в Белгороде нашли еще один неразорвавшийся боеприпас. Пришлось эвакуировать более 3000 жителей из 17 многоэтажек поблизости.

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