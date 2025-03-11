В РФ заявили о самой массированной атаке дронов на Москву: подробности с фото и видео

Очевидцы опубликовали в Сети фото с последствиями атаки и видео со звуками взрывов и вспышками в небе.

Беспилотники устроили самую массированную атаку на Москву в ночь на 11 марта. Российские власти утверждают, что были применены "сотни боевых беспилотников".

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем сообщении Собянин указал, что "отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в общей сложности сотни боевых беспилотников".

Мэр Москвы уточнил, что дроны якобы были сбиты над районами Раменское и Домодедово в Московской области. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

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После сообщений об атаках в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" были временно приостановлены авиарейсы.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает о гибели одного человека и троих раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).

Обломки дронов упали на многоквартирный дом в Раменском в Подмосковье: повреждено по меньшей мере семь квартир. Из дома эвакуированы 12 человек, среди которых трое детей.

В свою очередь руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что беспилотники атаковали Москву, Подмосковье, военный аэродром "Дягилево" и били по Курской области.

Очевидцы опубликовали в Сети фото с последствиями атаки и видео со звуками взрывов и вспышками в небе.

Последствия атаки на Москву и Подмосковье 11 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Москву и Подмосковье 11 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Москву и Подмосковье 11 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Последствия атаки на Москву и Подмосковье 11 марта/Фото: российские телеграм-каналы

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОСКВА ПОД АТАКОЙ ДЕСЯТКОВ ДРОНОВ! И НЕ ТОЛЬКО ОНА! ГРОМКАЯ НОЧЬ В РОССИИ

Напомним, в ночь на 11 марта россияне жаловались на атаку якобы украинских беспилотников в ряде регионов своей страны. Взрывы раздавались в Курской, Рязанской и Московской областях.